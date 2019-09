A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, cumpriu, na noite de terça-feira,3, dois mandados de prisão durante policiamento.

O primeiro cumprimento ocorreu no município de Ji-Paraná, no km 352 da BR-364, por volta das 20h. Já o segundo foi cumprido após 40 minutos, na cidade de Itapuã Do Oeste, no km 599 da mesma rodovia.

Os mandados de prisão decorriam, respectivamente, da prática de estupro de vulnerável e de débito no pagamento de pensão alimentícia. O primeiro indivíduo havia sido condenado a uma pena de 12 anos de prisão em regime fechado.

Diante dos dois flagrantes, foi dada voz de prisão para ambos os sujeitos, sendo eles encaminhados à Polícia Judiciária, para que fossem realizados os procedimentos adequados aos casos.