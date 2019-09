O deputado Edson Martins (MDB), se reuniu na manhã de terça-feira 10, com o residente regional do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia de Ouro Preto do Oeste (DER), Jean Gilioli.

Na ocasião, o deputado solicitou a manutenção de pontos críticos da RO-010, que liga o município de Mirante da Serra a Urupá.

Jean Gilioli firmou um compromisso com Edson Martins para recuperar a rodovia e assegurou que uma frente de serviço já está trabalhando no assentamento dos tubos Armcos em locais críticos para evitar que as vias sejam prejudicadas no próximo período chuvoso, garantindo a segurança dos veículos que trafegam sobre as pontes.