O acidente aconteceu por volta das 20h de quarta-feira 11, no Anel Viário, próximo ao condomínio Espelho D’Água, município de Ji-Paraná, envolvendo um micro-ônibus e uma carreta bi-trem.

De acordo com a Polícia Militar, o micro-ônibus trafegava pelo Anel Viário, sentido Presidente Médici, quando a roda traseira do lado do motorista se soltou e atingiu a frente de uma carreta bi-trem, que seguia no sentido contrário.

O motorista da carreta tentou evitar a colisão, mas acabou saindo da pista. Apesar da gravidade ninguém se feriu neste acidente.