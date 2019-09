Foi preso na quinta-feira 12, em São Francisco do Guaporé, Isamel Vieira Costa, acusado de ter matada a tiros Elcione dos Reis Martins, no distrito de Novo Planalto, na cidade de Seringueiras.

A prisão foi feita por equipe comandada pelo delegado Rondinelly Moreira Santos, que deu detalhes sobre o episódio. De acordo com informações o crime aconteceu em virtude de suposto envolvimento da vítima com a filha do suspeito.

O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, 9, no interior de um bar. Segundo testemunhas a vítima foi alvejada com vários tiros a chegar no local. Eles haviam se desentendido horas antes supostamente em virtude de Elcione ter tido algum tipo de envolvimento com a filha de Ismael, que estaria embriagada. Ao longo das investigações foi obtido mandato de prisão preventiva contra o suspeito, considerado então foragido.

As diligências acabaram levando a localização do acusado em São Francisco do Guaporé, cidade vizinha daquela onde aconteceu o crime. A 1ª Delegacia de Polícia de São Francisco foi responsável pela ação, que acabou resultando na prisão do suspeito, que após prestar depoimento foi encaminhado à Casa de Detenção, onde aguardará julgamento.