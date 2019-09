A quinta edição da “Caminhada Passos que Salvam” de Vilhena está marcada para o próximo dia 24 de novembro.

Solidarizados com a campanha, várias empresas locais estão adquirindo kits para contribuir com valores que serão destinado ao Hospital de Amor.

De acordo com os coordenadores do projeto, a caminhada acontece nacionalmente, e todos os recursos recebidos são para tratamento e prevenção do Câncer infantojuvenil. E para esta edição a meta é vender mais de 4,5 mil kits.

E para quem quiser adquirir, os kit’s já estão a venda pelo valor de R$ 35,00, podendo ser encontrados na Carevel Veículos, Loja Dinâmica e Hering.

Já abraçaram a causa a equipe do Cartório Jefferson Flores, Papelaria Criativa e do curso técnico em segurança do trabalho. Confira.