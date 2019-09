A Justiça Federal de Rondônia, por meio do Juízo da 3ª Vara Criminal em Porto Velho, realizará sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz federal substituto Nelson Liu Pitanga, no dia 24 de setembro a partir das 09h00, no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO).

Serão julgados quatro réus acusados pelo Ministério Público Federal (MPF) de tentativa de homicídio contra policiais rodoviários federais, em conjunto com os crimes de porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha.

Toda logística que será utilizada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri Federal, no Plenário da Corte Eleitoral, já está sendo finalizada pelas equipes do TRE-RO e da Seção Judiciária de Rondônia.

Entenda o caso

De acordo com a denúncia apresentada pelo MPF, os fatos ocorreram no dia 7 de abril de 2013, no Km 760 da BR 364, quando, após abordagem policial de rotina, os réus supostamente teriam disparado armas de fogo contra agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante o confronto um dos suspeitos também foi atingido e veio a óbito.

A defesa dos denunciados – Francisco das Chagas Rodrigues dos Santos, Francisco Renan de Souza, Max Leandro do Nascimento e João Maicon Macedo Fonseca – será realizada pela Defensoria Pública da União (DPU) e pelos advogados constituídos pelos réus.