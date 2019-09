Com o objetivo de apresentar o processo de atenção básica para melhoramento do atendimento da população, organização e o gerenciamento de trabalho, foi realizada em Cacoal uma reunião técnica voltada ao “Seminário de Planificação da Atenção Primária à Saúde (APS) da Região do Café”, que envolve seis municípios.

Recentemente, Cacoal foi premiado no 34º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Belém (PA), por possuir resultados positivos após a implantação da planificação em algumas Unidades Básicas de Saúde da cidade.

A reunião contou com a participação do coordenador e docente do curso de biomedicina da Unesc em Cacoal, Cássio Antonio Lanfredi dos Santos. O Seminário é realizado pela 2ª Gerência Regional de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) de Cacoal, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).

“A planificação da Atenção Primária à Saúde, aqui no Estado de Rondônia, teve inicio no ano de 2017. Quem tem a ganhar é a população e os profissionais envolvidos no processo, que tem como objeto a efetivação de um modelo que prioriza a qualificação da atenção à saúde dos brasileiros”, explica o coordenador Cássio Santos.

Durante a reunião, foi abordada a importância da parceria com as instituições de ensino superior do município que contribuem oferecendo suporte técnico aos profissionais de saúde com o envio de estagiários.