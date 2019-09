O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Rondônia está com edital de chamamento público aberto para profissionais atuarem na área de trânsito, para compor o banco de reserva de docentes da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito (Ceptran) e da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito da referida autarquia.

Os profissionais que se habilitarem irão trabalhar ministrando cursos presenciais, nos polos do Estado de Rondônia.

O certame tem por finalidade o banco de reserva de docentes (educadores de trânsito) que irá atender conforme a habilitação desejável para cada curso ofertado e mediante seleção o candidato passará a compor uma fila de espera organizada por ordem de classificação conforme chamamento público.

O valor da hora aula segue uma tabela que corresponde a R$ 60,00 para o docente com doutorado, R$ 50,00 para quem tem mestrado, R$ 45,00 para com especialização e R$ 40,00 para graduado.

O chamamento público tem validade de um ano, os interessados devem acessar a página do Detran no endereço: www.detran.ro.gov.br para ter acesso ao edital ou ligar para o telefone (69) 3217 – 2942 ou enviar e-mail para ept@detran.ro.gov.br. As inscrições encerram-se no próximo dia 17 de outubro.