Na tarde do domingo, 22, militares do 3º BPM e do 3º GB Corpo de Bombeiros auxiliaram na fiscalização da prova do Programa de Prestação Voluntária de Serviços Administrativos (PVSA), em Vilhena.

O programa PVSA é de natureza profissionalizante e tem por finalidade a execução de atividades internas, na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

Ao todo foram mais de 500 candidatos voluntários inscritos para a região do Cone Sul e que fizeram a prova em Vilhena.

O objetivo do programa é proporcionar o exercício da cidadania, o aperfeiçoamento, a experiência profissional e o auxílio financeiro, com jornada semanal de trabalho de 30 horas.

Entre as diversas atividades exercidas estarão auxílio nos serviços administrativos, serviço de telefonista e videomonitoramento.

Os candidatos classificados participarão de um curso de capacitação e qualificação específicos da área em que vão atuar.