Um homem de nacionalidade colombiana foi detido por suspeita de maus-tratos a um cachorro, em Vilhena.

O caso foi registrado na manhã de terça-feira, 24, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o acusado identificado, Fabian Andrés Cebalhos, de 19 anos, de nacionalidade colombiana, caminhava pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com um cachorro preso em uma coleira e no trajeto, passou a maltratar o animal com chutes, socos, e também batia com um bastão de malabares.

Com isso, moradores que presenciaram a violência contra no animal, ligaram para a Polícia Militar (PM), que foi até ao local e deteve o jovem na altura do bairro BNH. Ele foi conduzido para a Unisp, onde prestou esclarecimentos e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Segundo o suspeito, perdeu a cabeça porque seu cão fugia e retornava muito sujo. O colombiano está a poucas semanas em Vilhena, realizando apresentação artísticas de malabares nos semáforos da cidade.

O rapaz foi levado para Delegacia da Polícia Federal. Já o animal, foi encaminhado para a ONG Amor de Quatro Patas, que ficará sob cuidados.