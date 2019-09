O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve na quarta-feira 18, na Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) com a prefeita Sheila Flávia Anselmo Mosso (DEM), de Chupinguaia, para assinar o convênio de aquisição de dois veículos tipo ambulância, caminhonete 4×4, para atender as unidades de saúde da Família Clemente Meurer e aSalete Cordeiro, nos distritos de Guaporé e Boa Esperança.

De acordo com o deputado Luizinho Goebel, o convênio é resultado de uma emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 336.300,00 e a contrapartida do município no valor de R$ 34.033,34,atendendo a solicitação dos vereadores Toninho Bertozzi (PV) e Eder da Van (DEM).

Para os vereadores, trata-se de uma grande conquista as comunidades de Boa Esperança e Guaporé, onde os veículos serão destinados.

“Recebemos as reivindicações da população dos distritos e buscamos junto ao deputado a viabilização dos recursos, através de emenda parlamentar. O deputado Luizinho nos atendeu e agora a prefeita assinou o convênio para a aquisição destas ambulâncias. Queremos agradecer ao parlamentar pelo compromisso assumido e cumprido e ao governador do Estado Coronel Marcos Rocha pela liberação do convênio”, destacaram os vereadores.

A prefeita Sheila Mosso reconheceu o esforço do deputado Luizinho Goebel para atender o município. “Pela distância que estamos dos grandes centros estas ambulâncias serão muito úteis para o socorro em emergência de pacientes”.

O parlamentar destaca que liberar benefícios para a aquisição de duas ambulâncias a Chupinguaia, irá contribuir com o atendimento da população local, contribuindo com o deslocamento dentro do município e distritos.