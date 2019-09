A tentativa de homicídio ocorreu no último domingo 29, em um sítio localizado na região da Pista do Cabeça, zona rural de Alta Floresta. A vítima é um homem de 27 anos, que foi atingido no abdômen e braço esquerdo.

Segundo informações, o homem trabalha em um filão (garimpo) aos fundos do sítio onde ocorreu a tentativa de homicídio. Ao descer para o local para tomar banho, a filha do proprietário alertou que não era para ninguém entrar no sítio.

Porém a vítima teria mesmo assim entrado na propriedade, momento que foi atingido por dois tiros efetuados pela adolescente de aproximadamente 12 anos.

Os disparos foram feitos por uma espingarda calibre 22. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional, e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.