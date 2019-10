O peão de fazenda, Rosalino Bilhargra Gonçalves, de 35 anos, foi absolvido pelo júri popular de ser coautor pelo crime de homicídio contra Josimar da Silva Rodrigues.

Rosalino foi julgado na manhã desta segunda-feira, 07, no Fórum Desembargador Fagundes, em Vilhena.

O crime aconteceu na noite do dia 05 de janeiro de 2018, na Avenida 125, no município de Chupinguaia.

A sessão do julgamento foi presidida pela Juíza de Direito, Liliane Pegoraro Bilharva, com participação do promotor de justiça Elício Almeida e Silva e o defensor público Matheus Lichy.

Na sua tese, o promotor disse que, conforme as investigações, no dia do fato, não há provas que sustentem que Rosalino tenha participação no assassinato de Josimar e pediu aos jurados pela absolvição do acusado.

Por sua vez, a defesa argumentou que no dia do crime, a esposa da vítima relatou a polícia que o autor do assassinato de Josimar seria Emerson Conceição de Souza, de 37 anos.

Emerson foi condenado em janeiro passado, pelo júri popular, há 14 anos de reclusão e reforçou aos jurados também para absolver Rosalino.

O CASO

Conforme a denúncia, Emerson Conceição e Rosalino Bilhargra invadiram a casa de Josimar à procura de outro rapaz de nome Lucas; e, quando ele se negou a revelar o paradeiro do jovem procurado, Emerson atirou no peito e depois desferiu diversos golpes na cabeça do rapaz, usando um objeto que não foi localizado.

Ainda, de acordo com os autos, a motivação para o crime seria um suposto envolvimento de Lucas no assassinato, três dias antes, de Henrique, que é enteado de Emerson.

No entanto, as investigações mostraram que nem Josimar, nem Lucas (que escapou porque não foi encontrado por Emerson) não tiveram qualquer envolvimento com a morte de Henrique.