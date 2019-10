O deputado Edson Martins disponibilizou um recurso no valor de R$60 mil para aquisição de um veículo pick-up para atender a Associação de Assistência e Recuperação de Vítimas do Álcool e das Drogas Resgate de Vidas do município de Jaru. O pedido do recurso partiu do coordenador e administrador da associação, Amarildo Alves.

O projeto já foi encaminhado, as pendências sanadas e agora aguarda a reanálise do projeto. Edson Martins destacou que a entidade Resgate Vidas tem fornecido auxílio e reinserido, na sociedade, centenas de pessoas desamparadas por conta de vícios, seja em álcool ou em drogas ilícitas.

“A associação Resgate Vidas tem desenvolvido um lindo trabalho no município, utilizando material reciclável para confeccionar móveis e artesanatos, esse veículo vai auxiliar no transportes e vendas destes materiais”, destacou Edson Martins.