O crime aconteceu na manhã desta terça-feira, 08, na rua Antônio Lopes Coelho, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme informações registradas em Boletim de Ocorrência, Jeferson Barbosa Rocha, apenado do regime semiaberto, transitava de bicicleta pela Avenida Melvin Jones e ao acessar a Rua Antônio Lopes Coelho, dois homens de motocicleta se aproximaram e atiraram nove vezes contra a vítima.

Após efetuar os disparos os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado. Jeferson foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena, em estado grave.

A Polícia Técnico-Científica (POLITEC) realizou perícia no local e as equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil já iniciam os levantamentos iniciais para apurar a autoria e motivação do atentado.