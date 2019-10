Mais um acidente envolvendo carro e ciclista aconteceu na tarde desta quarta-feira, 09, na Avenida Marechal Rondon, no centro de Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor do veículo Renault cargo de cor branca, placa de Vilhena, seguia pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando foi surpreendido por ciclista que tentou atravessar a via sem prestar a devida atenção.

No impacto, o ciclista bateu no para-choque e sofreu uma fratura na cabeça. A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.