Estudantes da escola estadual Tancredo Almeida Neves, em Cerejeiras, receberam na última sexta-feira, 11, a premiação do concurso de redação “Justiça e Cidadania na Escola: meu conhecimento faz justiça”.

O concurso foi promovido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia por meio da Emeron- Escola da Magistratura de Rondônia e Ameron- Associação dos Magistrados de Rondônia, com o apoio da Coordenadoria Regional de Educação.

A aluna Karina Rocha Xavier ficou em primeiro lugar. Mariana Luíza Cândido Monteiro e Claudineia Florinda Alves, ficaram em segundo e terceiro, respectivamente. Cada vencedora levou uma bicicleta, que foram entregues pela juíza Ligiane Zigiotto Bender.

No último dia 8, a entrega da premiação foi no município de Alta Floresta do Oeste, nas escolas Padre Ezequiel Ramim e Juscelino Kubitschek, do município de Alta Floresta do Oeste.

O concurso teve como objetivo, promover o estudo da Cartilha da Justiça, conscientizando alunos e a sociedade quanto aos direitos e deveres do cidadão. As ações visam a construção de uma sociedade consciente de seu papel protagonista no exercício dos direitos e deveres.