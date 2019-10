Elaine Marcolina da Silva, de 39 anos, foi parar no hospital após ser atacada por dois cães da raça Pitbull na noite deste terça-feira, 15, em Vilhena.

Consequentemente, com a chegada de efetivos da Polícia Militar (PM) ao local, o donos dos cachorros foi preso.

O fato aconteceu na Rua 8212, no bairro Barão do Melgaço II, na área urbana do município.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), Elaine foi atacada pelos cachorros quando saiu de sua casa com a intenção de pegar terra, momento em que foi surpreendida pelos animais.

L, de 16 anos, filho de Elaine, disse que estava dentro da casa quando ouviu os gritos de socorro de sua mãe e, em posse de uma cabo de rodo, partiu para cima dos cachorros, conseguindo espantá-los. Ele disse que o dono dos animais, identificado como Nildo Moura de Oliveira, de 47 anos, estava próximo ao local do fato, mas não fez nada para impedir o ataque.

Comunicado e ao chegarem ao local, efetivos do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros socorros em Elaine e conduzida ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena. Ela sofreu lesões profundas no braço esquerdo e no antebraço direito.

À PM, Elaine disse que, após o ataque, o dono guardou os animais dentro de casa e não lhe ofereceu nenhuma ajuda para levá-la ao hospital, sendo que ela mesma ligou para a emergência 193 e solicitou a equipe dos bombeiros. Denunciou, ainda, que seu vizinho direto deixa os cachorros saírem do interior da casa;

Indagado pela PM, Nildo Oliveira disse que ao chegar em sua casa foi guardar seu carro, momento que seus cachorros escaparam e que, após ouvir os gritos de socorro, saiu correndo à rua e viu quando a vítima era atacada pelos animais.

Alega que, ao ver a cena, deu um grito e os cachorros obedeceram e entraram na casa. Ele foi preso e levado à UNISP.