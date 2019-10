Aconteceu esta semana o julgamento de Eguinaldo Danelli Costa e Ivanildo Santana da Silva, que eram acusados de homicídio ocorrido em 25 de agosto de 2011, tendo como vítima uma mulher.

Eles foram julgados por um corpo de jurados composto por cinco homens e duas mulheres, os quais os consideraram culpados pelo crime. A sessão do Tribunal do Júri foi presidida pela juíza Ligiane Zigiotto Bender.

O julgamento durou um dia todo, sendo que pela manhã foram ouvidas testemunhas de defesa e acusação, além de informantes. Depois da pausa para almoço aconteceram os debates entre defesa e acusação, e após várias horas de sessão o corpo de jurados, em decisão apertada – 4 a 3 – decidiu pela condenação dos réus.

A juíza Ligiane Zigiotto Bender, baseada nos artigos e incisos do Código Penal, definiu a pena para Eguinaldo Danelli Costa em 16 anos e 6 messes sob regime fechado, e a 13 anos a Ivanildo Santana da Silva, também em regime fechado e sem direito de recorrer ao crime em liberdade uma vez que que Ivanildo a poucos dias aproveitando-se do benefício do semiaberto rompeu a tornozeleira eletrônica e empreendeu fuga com destino ignorado, sendo considerado assim foragido da justiça.