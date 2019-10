Vilhena recebe neste final de semana a Carreta Treme Treme, no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito. Durante o evento haverá competição de som automotivo nas categorias: dois, quatro, oito alto-falantes e força livre com premiações em dinheiro.

A animação da festa ficará por conta do DJ Junin. Os ingressos estão à venda pelo valor de R$ 20,00 antecipados e na hora do evento estarão a R$ 30,00. Não será permitido a entrada com bebidas alcoólicas.

No sábado 19, o evento inicia a partir das 22h com uma mega festa tocando vários ritmos. Já no domingo 20, a programação reinicia as 13h com a competição automotiva, e mais, crianças de até 12 anos acompanhadas pelos pais não pagam a entrada.

A festa é uma iniciativa de Carlos Pelusos e tem como foco fomentar o mercado de som e acessórios automotivos. O evento conta com o apoio da Vip Car de Ji-Paraná e Urbano Norte. Para mais informações entrar em contato através do telefone 9 8501-3261.

O Extra de Rondônia em parceria com os organizadores do evento sorteará oito ingressos. Para concorrer basta deixar seu nome completo e número de telefone no comentário desta matéria.

CARRETA TREME TREME

A Carreta Treme Treme possui 338 alto falantes, 123 drivers, 59 amplificadores, 160 baterias, três toneladas de cabos, 22 fontes usina e um gerador elétrico, o que faz com que produza um som e vibrações em larga escala.