O furto ocorreu no final da tarde de terça-feira, 22, no almoxarifado da Secretária Municipal de Agricultura na Avenida Jô Sato, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (Setor 19), em Vilhena.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, um funcionário ao chegar no almoxarifado da Semagri, flagrou a ação de três menores dentro do imóvel carregando materiais elétricos e ferramentas.

O servidor chamou a Polícia Militar e ao serem questionados, dois dos garotos sendo estes de 11 e 13 anos, disseram que foram convidados pelo menor de 12 anos para cometer o furto.

O funcionário relatou, ainda, que não é a primeira vez que uma situação como essa acontece. Diante do fato, a PM acionou o Conselho Tutelar e encaminhou os menores para a Unisp.