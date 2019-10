A Prefeitura de Corumbiara, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, organizou uma extensa programação em comemoração ao dia das crianças. O cronograma contou com festival de música, campeonato esportivo e atividades recreativas.

No dia 09, foi aconteceu o festival de música de crianças e adolescentes na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV). Já no dia 10, a cidade foi palco do “1º Campeonato de Karatê”.

E no dia 12, data de alusão ao dia das crianças, foi realizado o “Projeto Brincar e Ser Feliz”, promovido em parceria com entidades religiosas.

Na ocasião a secretária municipal de Assistência Social Maria Helena Souza de Sá e o prefeito Laércio Marchini, destacaram a importância do evento para a sociedade, assim como agradeceram a população que prestigiou a festa.