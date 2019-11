A jovem Ariane Cael da Silva, de 19 anos, acusada de ter matado de fome a própria filha, uma bebê de quatro meses, foi encontrada morta dentro de casa, no Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis (MT). O principal suspeito do crime é o namorado dela.

Segundo a Polícia Militar (PM), Ariane e o namorado Ademilson Magalhães Figueirado, de 24 anos, tiveram um desentendimento no domingo 03. “Betão”, como é conhecido o suspeito, teria sacado uma arma e atirado três vezes contra a jovem, que morreu na hora.

Depois do crime, “Betão” fugiu da casa a pé. Até o registro da ocorrência ele não tinha sido localizado.

Na residência do casal os policiais encontraram diversas substâncias análogas a cocaína. Segundo a PM, é provável que eles tenham consumido a droga antes do crime.

ACUSAÇÃO

Ariane já era conhecida da polícia de Campo Novo do Parecis. Em abril de 2018, ela foi acusada de ter matado de fome a própria filha, uma bebê de quatro meses.

Conforme a Polícia Civil divulgou na época, a bebê Emilly Vitória, foi levada para uma unidade de saúde já morta.

Os enfermeiros constataram que a criança tinha diversos hematomas pelo corpo e passava fome. Durante as investigações, vizinhos teriam relatado que já tinham flagrado maus tratos por parte de Ariane com os filhos. Além da bebê, a jovem teria ainda um menino, hoje com três anos.

“Um bebê de quatro meses não tem reserva calórica para ficar muito tempo sem se alimentar. Além disso, as agressões físicas culminaram em gasto energético maior e fragilização da criança, o que contribuiu diretamente para a baixa glicêmica e posterior parada cardíaca da menina”, afirmou o delegado Adil Pinheiro de Paula, chefe das investigações.

Na época, por ser menor de idade, Ariane foi apresentada ao Ministério Público. O então marido e pai da criança, Weverton David Ferreira da Silva, de 18 anos, chegou a ser preso e levado para audiência de custódia.