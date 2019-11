Nesta semana dedicada as pessoas com necessidades especiais o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), presidido por Leonira Ofrunã Rodrigues, promove um ciclo de palestras voltadas ao tema, em Vilhena.

O evento será realizado nos dias 07 e 08 (quinta sexta-feira), no Centro Maximiliano Kolbe, situado na Rua Antônio Pereira do Santos, no bairro Jardim América. As inscrições já foram encerradas, com a confirmação de 250 participantes.

A programação do I Fórum Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência inclui quatro palestras sobre temas relacionados ao assunto, além de apresentações artísticas de alunos inclusos de escolas da cidade. Para ministrar a palestras foram convidados profissionais de educação e do Direito.

A programação começa às 19 horas da quinta-feira 07, com solenidade de abertura seguida de apresentação cultural dos alunos inclusos da Escola Felipe Rocha. Em seguida acontece a primeira palestra do noite, com o tema “Direitos das Pessoas com Deficiência”, proferida pela advogada Renilda Oliveira Ferreira. A seguir haverá outra apresentação artística, desta vez com alunos inclusos da Escola Iquezinha, com música em libras.

Depois serão realizadas mais duas palestras, a primeira proferida pela própria presidente do CMDPD, Leonira Ofrunã Rodrigues, que trata dos Desafios da Inclusão no Século XXI, e depois a professora Iracema Pereira de Souza falará sobre o tema da acessibilidade e Vilhena. Às 22 horas será servido um coffe break encerrando o primeiro dia da programação.

Na sexta-feira o fórum retoma às 19 horas, com apresentação dos alunos inclusos do Colégio Cívico-Militar Almirante Tamandaré. Logo em seguida vem a palestra “Acolher é o Poder de Encantar-se com as Diferenças”, ministrada pela professora da capital Dulcilene Saraiva Reis.

Depois haverá teatro temático, dirigido por professores da Escola Martinho Lutero, tendo como assunto a premissa de que a maior deficiência é a deficiência de amar. Fechando o ciclo haverá apresentação sobre as ações dos conselho que realiza o evento e outras entidades ligadas a temática.

O fórum tem como objetivo promover a integração entre as pessoas com deficiência, seus familiares e a sociedade; bem como o fortalecimento da inclusão social, e a partir das reflexões propor ações efetivas na luta pela inclusão das pessoas com deficiência, principalmente na acessibilidade e construção de um sistema educacional e profissional inclusivo, transformando as políticas e práticas em atitudes concretas para assegurar o acesso à educação e ao mercado de trabalho.