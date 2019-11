O Vilhenense Esportivo Clube apresentou na manhã deste sábado, 09, a contratação do técnico Tiago Batizoco que está de volta para comandar o clube na temporada 2020.

Além de Batizoco, o clube contará com a volta do preparador de goleiros, Gilson Santana e o preparador físico Leonardo Coelho.

Tiago retorna ao Vilhenense depois uma passagem à frente do Real Ariquemes na Série D do Campeonato Brasileiro 2019.

O técnico explicou que está feliz com o convite de voltar a comandar Leão, clube que conquistou o Campeonato Rondoniense de 2019.

“ Ficou feliz de estar de volta no Vilhenense, principalmente pela credibilidade e seriedade que clube tem com o elenco técnico. Agora o foco e fazer uma pré-temporada junto com a comissão para a Copa do Brasil, Campeonato Rondoniense e Serie D”, pontou Tiago.

O presidente do clube Valdir Kurts, disse estar feliz com a volta do Tiago e o restante da comissão técnica “ O grupo tem perfil de vencedores por isso vamos dar continuidade, time que está ganhando não se mexe, vamos chegar forte pra 2020, com contratações e aproveitando os atletas prata da casa que fizeram uma grande campanha no sub 20 de 2019”, enfatizou o presidente.