Na noite de terça-feira, 12, a Polícia Militar de Pimenteiras com apoio do Núcleo de Inteligência (NI), de Colorado do Oeste, prenderam dois suspeitos que transportavam cerca de quatro quilos de substancia aparentando ser cocaína.

Conforme boletim de ocorrência, policiais militares receberam informação que dois homens estavam comprando entorpecentes na Bolívia/divisa com Pimenteiras do Oeste, e distribuindo em cidades do Cone Sul, e em outros Estados da federação.

Com isso, foi desencadeada uma investigação para chegar aos suspeitos identificados como José Jorge Neto, de 37 anos e Sharle Dias Figueiredo, de 39 anos.

Contudo, na terça-feira, 12, chegou aos militares que os suspeitos estavam numa pousada as margens do Rio Guaporé, negociando com um Boliviano.

Com isso, foi montada uma barreira na estrada para abordar os suspeitos que estavam trafegando pela linha 8 – próximo a Cabixi num carro Fiat Strada.

Ao perceber a presença da polícia, o condutor do veículo tentou manobras para fugir do cerco, mas não conseguiu. O carona abriu a porta do carro e fugiu para a mata levando um pacote, mas foi perseguido e preso pelos militares.

A dupla transportava quatro pacotes pesando aproximadamente quatro quilos de substancia aparentando ser pasta base de cocaína.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Colorado.