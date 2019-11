Reginaldo Gonçalves Coelho, de 30 anos, foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, acusado de autor da tentativa de homicídio contra Adelacir Oliveira da Silva, de 27 anos.

O crime ocorreu por volta das 21h00, do dia 11 de agosto de 2013, no distrito de Guaporé, a quase 90 km de Vilhena.

O motivo do crime seria a recusa da mulher da vítima para dançar com réu.

A sessão do julgamento aconteceu na manhã desta segunda-feira, 18, no Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena, e foi presidida pela Juíza de Direito, Liliane Pegoraro Bilharva, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o defensor público Matheus Lichy.

De acordo com o promotor, durante uma festa, o réu teria forçado a mulher da vítima a dançar. Incomodado com a atitude do réu, a vítima passou a discutir com Reginaldo, que de posse de um canivete, desferiu 04 golpes nas costas de Adelacir, que, mesmo ferido, conseguiu se defender.

Porém, o acusado, ao perceber uma viatura da Polícia Militar, fugiu do local, mas dias depois se apresentou na delegacia. Com isso, o promotor pediu aos jurados que condenem o réu pela prática de homicídio simples.

Por sua vez, a defesa concordou com a tese da acusação e reforçou aos jurados que aplicassem a condenação pelo crime de homicídio simples.