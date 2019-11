Na manhã desta segunda-feira, 18, por volta das 10 horas, a aeronave que transportava o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para agenda no Estado do Acre fez breve escala no Aeroporto Brigadeiro Camarão, em Vilhena.

A passagem dele pelo Município não foi comunicada com antecedência, e ele não cumpriu agenda oficial na cidade, não conversou com a imprensa, porém, posou para fotos com pessoas que estavam no terminal aéreo.

A presença de Moro na cidade gerou especulações em redes sociais e há rumores que ele teria tido um encontro rápido com agentes locais da Polícia Federal. Como a escala foi apenas para reabastecimento da aeronave, o ministro ficou cerca de 20 minutos na cidade, mas fez questão de descer e conversou com funcionários do aeroporto local.

Informação não confirmada oficialmente dá conta que o ministro teve contato com policiais federais da cidade, ocasião em que algum procedimento como entrega ou recebimento de documentos teria acontecido.

O ministro não conversou com a imprensa presente no local e o acesso a ele estava restrito. Mesmo assim funcionários do aeroporto conseguiram fazer imagens e até mesmo posar para fotos junto com Moro, que é um ídolo nacional.

A breve presença de Sérgio na cidade repercutiu em redes sociais, com mensagens fazendo menções a casos locais de corrupção que estão sob investigação da Polícia Federal ou até mesmo com afirmações absurdas, como se a aterrisagem do ministro na cidade teria como fim “conhecer Vilhena’ após denúncias levadas por lideranças da cidade a sede do Ministério da Justiça, em Brasília.