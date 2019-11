O crime aconteceu na tarde de sábado, 16, e o caso foi registrado na manhã de segunda-feira, 18 na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima, uma jovem de 15 anos, procurou a delegacia e relatou que na noite do dia 16 caminhava pela Avenida 1503, no bairro Cristo Rei e ao chegar próximo à esquina da Rua 1504, um homem de pele morena montada em uma bicicleta, pegou seu aparelho celular que estava no bolso e disse: “perdeu novinha, não grita não, se não te dou uma facada”.

Após o roubo, o criminoso fugiu em direção à Avenida Melvin Jones. A vítima detalhou ainda que chamou a Polícia Militar (PM) e que o efetivo realizou diligências pelas proximidades, mas o suspeito não foi localizado.