O acidente aconteceu por volta das 10h00 desta quinta-feira, 21, no Km 236 em frente à uma tornaria, no perímetro urbano de Cacoal.

As informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), dá conta que ambos os condutores seguiam no mesmo sentido de Cacoal a Porto Velho, momento esse que o condutor da motocicleta que seguia atrás do veículo de carga perdeu o controle da moto e saiu para o acostamento colidindo com a lateral do semirreboque, a cabeça da vítima foi totalmente esmagada pelas rodas da carreta.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém, quando chegaram no local o homem já estava morto.

A vítima foi identificada como, Ueigles Mucio Batista, de 34 anos, morador de Cacoal e trabalhava em uma marmoraria.

A reportagem conversou com Silas Wesley, irmão da vítima, na qual relatou que minutos antes da tragédia havia conversado com seu irmão, onde ele saiu da empresa onda trabalhava atualmente e tinha se dirigido a antiga empresa para buscar uns documentos e na volta à aconteceu a tragédia.