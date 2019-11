O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do Estado de Rondônia deve atingir R$ 10,2 bilhões este ano, com base nos dados de outubro.

A projeção dos dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) indica um aumento de 4,19% em comparação ao valor alcançado em 2018, que foi de R$ 9,8 bilhões.

Conforme a projeção, as lavouras representaram um faturamento bruto de mais de R$ 3 bilhões e a pecuária, com mais de R$ 7 bilhões. A pecuária teve crescimento real de 4,17% em relação a 2018, e as lavouras 4,23%.

A maior parte dos produtos analisados tem apresentado comportamento favorável, de acordo com a pesquisa da Secretaria de Política Agrícola do Mapa. Entre estes, os principais destaques são: amendoim (valor da produção aumentou 1299% em relação ao ano passado), cana-de-açúcar (298,4%), feijão (45%), milho (37,45%), cacau (28,94%), uva (24%), arroz (22,94%), soja (10%) e tomate (8%). Em alguns produtos, os preços foram mais decisivos que a quantidade para definir o resultado.

O desempenho da pecuária tem sido favorável este ano. Com exceção do suínos, que apresenta redução de valor em relação ao obtido em 2018, os demais apresentam desempenho favorável.

Destacam-se os aumentos do VBP de ovos, com mais de 24%; frango, 12,84%; e leite com 1,86%. Observamos que carne bovina também apresenta, neste ano, posição superior à do ano passado de 4,11%. A carne bovina representa o principal valor da pecuária do estado com 87,31%. Esses produtos têm sido beneficiados pelo aumento das exportações.

São poucos os produtos que apresentaram redução do valor da produção. Entretanto, é um grupo com forte participação no valor gerado pela agricultura. São os seguintes produtos: banana (-31,95%), café conilon (-11,14%), mandioca (-10,38%) e laranja (-0,13). Apesar do café conilon estar com desempenho negativo frente aos valores de 2018, ele é o segundo produto agrícola do VBP de Rondônia representando 23,15%, atrás somente da soja com 40,49%.

O QUE É VBP?



O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. Calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária, e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil.

O valor real da produção, descontada a inflação, é obtido pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas. A periodicidade é mensal com atualização e divulgação até o dia 15 de cada mês.

A estimativa do VBP é elaborada pela Coordenação-Geral de Avaliação de Política da Informação (GGAPI) do Departamento de Financiamento e Informação (DFI) da Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Mapa.