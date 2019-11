Na tarde de quinta-feira, 21, a Polícia Militar (PM), recebeu denúncia dando conta que numa casa na Rua 1508, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, poderia estar sendo usada para esconder bicicletas furtadas.

Conforme boletim de ocorrência, ao receber a informação a guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foi até ao endereço indicado, e no local havia várias bicicletas de procedência duvidosa.

Porém, ao perceberem a presença dos policiais dois homens que estavam na casa empreenderam fuga, pulando muros.

Contudo, um deles não conseguiu, foi detido pelos militares, sendo identificado como Thiago Correia de Oliveira, de 20 anos, como sendo morador da residência.

Em revista no interior do imóvel foram localizadas duas bicicletas da marca Cairu modelo CXR, sendo uma de cor preta com adesivos verdes de número C023164 e a outra de cor preta com adesivos vermelhos de número N049688.

Indagado sobre a origem das bicicletas, o suspeito não soube informar. Porém, afirmou que o suspeito que tinha fugido havia deixado as bicicletas para que o mesmo as guardasse e posteriormente seriam comercializadas.

O suspeito que conseguiu fugir, foi identificado como Heule Henrique Pereira de Oliveira, de 22 anos, vulgo “Bundinha”.

Thiago afirmou aos policiais que era de seu conhecimento que Heule possuía diversas passagens pela polícia por vários crimes, diante de tal informação foi feito busca no sistema, onde tiveram acesso as informações do suspeito.

Em revista pessoal, foram localizados no bolso de Thiago a quantia de R$ 240,00 em dinheiro, na qual informou que havia adquirido através da venda de uma bicicleta da qual não soube informar a origem.

Diante dos fatos, os objetos foram entregues na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente com o suspeito detido.

Entretanto, após o registro da ocorrência Thiago teve o valor em espécie apreendido devolvido e foi liberado, conforme determinação da autoridade policial plantonista.