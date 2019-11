O acidente aconteceu na tarde de sábado, 22, no cruzamento da Avenida Juca Afonso de Oliveira com a Rua Duzalina Millani, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a condutora do veículo Volkswagen Spacefox, seguia pela Avenida Afonso Juca de Oliveira, sentido Porto Velho, quando ao chegar no cruzamento, colidiu com uma moto Honda CG 125, de cor preta, placa OHB-1991/Sapezal que trafegava, na qual o condutor seguia pela Rua Duzalina Millani, sentido BR-364 e teria avançado a preferencial, causando a colisão.

No impacto, o motociclista, sofreu uma possível fratura na perna esquerda e foi socorrido por uma Unidade do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.