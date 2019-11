A comarca de Cerejeiras promoveu na terça-feira (26), a 15ª edição da “Campanha Pela Paz em Casa”, com atividades de conscientização sobre a temática, com a participação de agentes comunitários de saúde do município de Corumbiara.

As atividades ocorreram conforme orientações instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que sugere a realização de ações voltadas ao combate à violência doméstica.

O Núcleo Psicossocial (NUPS) da comarca promoveu as atividades, sob a coordenação da juíza diretora Ligiane Zigiotto Bender, com o intuito de habilitar os profissionais da saúde, que irão atuar como multiplicadores de ações educativas para o enfrentamento da violência contra a mulher, dando visibilidade à população, quanto a temática por meio de divulgação pelos agentes, com panfletos informativos, durante visitas domiciliares.

A estratégia visa alcançar os lares cobertos pelo Programa de Saúde Comunitária.

A campanha é um esforço concentrado de todos os Tribunais de Justiça do país, visando a promoção da paz em casa, com um olhar diferenciado ao fenômeno da violência doméstica e de gênero.

Durante as atividades houve palestra ministrada pelas técnicas do Núcleo Psicossocial, Juliana Gualtieri e Vanessa Freitas, que abordaram aspectos e as disposições da Lei Maria da Penha, que, desde 2006, vem criando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como os aspectos psicossociais do fenômeno da violência.