Verner Gustavo Silva dos Santos, de 28 anos, foi condenado a 13 anos de reclusão pelo crime de homicídio contra Odair Moreira Gregório, de 55 anos, conhecido como “Coroa”.

O crime aconteceu na madrugada de 23 de janeiro deste ano, na Rua 908, no bairro Nova Esperança (Setor 09), em Vilhena, leia (AQUI).

Conforme a investigação policial, o crime foi motivado por uma discussão entre o réu e a vítima, que terminou em vias de fato. O acusado acabou desferindo 13 golpes de faca no outro, causando-lhe sua morte.

O julgamento ocorreu na manhã desta terça-feira, 02, no Fórum Leal Fagundes, em Vilhena, sendo presidida pela juíza de Direito Liliane Pegoraro Bilharva, com a participação do promotor de Justiça João Paulo Lopes e o defensor público Matheus Lichy, cujas teses opostas deram aos jurados os termos do ocorrido sob enfoques distintos para decisão do caso.

De acordo com promotor João Paulo, no dia dos fatos o réu e a vítima estavam ingerindo bebidas alcoólicas e depois ambos iniciaram um discussão acalorada. Em seguida, Verner, de posse com uma faca desferiu os golpes em Odair.

João Paulo, disse, ainda, que o acusado de forma cruel cortou o pescoço da vítima, o que lhe causou sua morte minutos depois. Com isso, o promotor finalizou pedindo aos jurados condenem o réu por um crime com requintes de crueldade contra vítima.

Por sua vez, a defensoria argumentou que Verner não matou Odair por crueldade e sim motivo de uma discussão acalorada entre ambos. Com isso, pediu aos jurados que condenem o réu pelo crime de um homicídio fútil, desqualificando o crime cruel.

Após três horas de julgamento, o júri sentenciou o réu em 13 anos de reclusão, pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado.