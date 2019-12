O fato registrado pela Polícia Militar de Trânsito (P-trân), sábado, 7, no cruzamento da Avenida Paraná com a Avenida Tancredo Neves, no bairro jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, a P-trân foi chamada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, e quando chegou ao local, a vítima L.R.S, de 32 anos, contou que transitava com sua moto Honda Biz, pela Avenida Paraná, sentido Cohab, quando o motorista de um carro VW Gol de cor cinza, que trafegava pela Avenida Tancredo Neves, sentido Setor 6, avançou a preferencial e bateu em sua moto.

Contudo, ainda segundo a motoqueira, mesmo estando no chão, o condutor do carro deu ré, quase passou por cima dela, e empreendeu fuga.

Populares que passavam pelo local na hora do ocorrido, anotaram aplaca do automóvel, sendo: VW Gol de cor cinza, placa ANC-8442/Nova Andradina-MS.

Foram feitas buscas pela região, porém, como o carro é placa de fora, a polícia não conseguiu localizar o infrator.

A vítima foi levada para o Hospital Regional, onde levou 13 pontos na perna esquerda.

Entretanto, algum tempo depois, a polícia recebeu informação que o automóvel estaria numa casa na Avenida Tancredo Neves. Com isso, a guarnição foi até ao endereço e no local e encontraram o suspeito identificado como Igor Barbosa Aragão, de 23 anos, almoçando na companhia de quatro pessoas.

Ao ser indagado sobre o acidente, a primeira vista negou, e autorizou a entrada da polícia na casa, em tom de deboche, dizendo: “não sou bandido, não devo nada para ninguém, muito menos para a polícia, pode entrar e olhar a vontade”.

Ao entrarem na residência, os policiais sentiram um forte odor de maconha, indagados, as pessoas que ali estavam, falaram que eram usuários e consumiram a droga junto com Narguilé.

No local a polícia constatou que havia um carro com mesmas características do acidente e com a mesma placa.

A polícia constatou que o suspeito apresentava alteração na capacidade automotora, extremamente falante, olhos vermelhos e forte odor etílico. Após conversa com o suspeito, este confessou que passou a manhã consumindo bebidas alcoólicas, porém, se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Todavia, constatado os fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unsip). O veículo foi levado para o pátio da Ciretran.