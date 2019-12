Projeto do autoria do Executivo, que foi aprovado pela maioria dos parlamentar na última semana, virou polêmica no município de Pimenteiras do Oeste.

Por 4 a 3, em sessão extraordinária, a Câmara aprovou projeto que autoriza o município a transferir a residência de um servidor público à capital do Estado de Rondônia, ganhando R$ 5 mil por mês.

Comentários dão conta que o intuito do projeto seria favorecer o servidor comissionado, que já tinha intenção de mudar para Porto Velho.

O projeto teve o aval dos vereadores Clovanildo Lemes Da Costa (MDB), Ramon Lima das Neves (PDT), Daiane Daiana Alfaro de Souza (PV) e Jesus Reginaldo da Cunha (PDT)

Foram contrários ao projeto os vereadores Dôra Roberto Cavalcante Santos (PDT), Rafael da Silva Souza (PP) e Adimilson Megias Leite (PSB).

PREFEITO ALEGA ECONOMIA

Para obter mais informações a respeito do polêmico projeto, a reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o prefeito Olvindo Luiz Dondé, o popular Vino (PDT).

Ele negou que o projeto seja para favorecer o servidor e, sim, o município, já que a transferência domiciliar do funcionário irá representar mais de R$ 20 mil por ano de economia aos cofres públicos em diárias.

O chefe do executivo pimenteirense esclareceu os valores que serão repassados ao servidor. Ele admitiu que serão R$ 5 mil, mas este valor será dividido entre seu salário (R$ 3,5 mil) e despesas pessoais de moradia (R$ 1,5 mil).

“Sai mais barato o cara morar em Porto Velho do que pegar diárias para ir até lá. Gastamos, em média, R$ 32 mil de diárias de um servidor para ir mexer com projetos. A pessoa vai ganhar o salário de secretário municipal, que é R$ 3,5 mil e mais R$ 1,5 mil de ajuda para despesas. Apenas isso. Dessa forma, a prefeitura vai economizar, em média, mais de R$ 20 mil por ano”, salienta.

Vino disse que boa parte dos municípios têm seus representantes em Porto Velho para agilizar com os projetos em andamentos nos órgãos estaduais e federais.

“A prefeitura de Pimenteiras do Oeste tem muitos convênios em andamento e é importante cuidá-los para não perdê-los. Com isso, o representante morando lá, o município vai economizar. Todos os documentos que tramitam em Brasília dependem também do andamento em Porto Velho”, complementa.

O prefeito garante, ainda, que nesse mês foram depositados R$ 275 mil, em dinheiro, na conta da prefeitura de Pimenteiras do Oeste. “Mas, para isto acontecer, tivemos que fazer várias viagens à capital para resolver a parte burocrática, caso contrário poderíamos perder esses recursos”, finalizou.