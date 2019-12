Um prédio construído pelo Município há vários meses e sem nenhuma utilização sofreu ataque de vândalos e teve janelas destruídas.

A edificação foi projetada pela ex-prefeita Rosani Donadon para alojar a Secretaria Municipal de Educação, que há anos funciona num prédio alugado.

O ataque deve ter acontecido na noite de ontem, mas não está confirmado se há algum boletim de ocorrência registrando o fato.

Janelas foram quebradas e outras estavam abertas, o que aponta para a ocorrência de invasão do prédio. No entanto ainda não se sabe se houveram danos na parte interna do prédio, que fica na Avenida 34, no bairro Jardim Eldorado, numa área bastante movimentada daquele setor da cidade.

Até agora a prefeitura de Vilhena ainda não fez nenhum tipo de pronunciamento oficial acerca do ocorrido.