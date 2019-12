Um grupo composto por quatro homens foi preso por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde de quinta-feira, 12, em Vilhena (RO). Os suspeitos possuíam diversos documentos falsos e cometiam vários golpes contra terceiros.

Um carro de passeio, com placas de Brasília (DF), recebeu ordem de parada dos policiais quando transitava no km 1 da BR-364. O veículo era ocupado por 4 homens, todos moradores de Formosa (GO), que apresentaram nervosismo elevado em razão da fiscalização dos agentes, o que motivou o aprofundamento da abordagem.

Escondidos dentro do painel do carro, os policiais encontram 7 carteiras de trabalho e 15 documentos de identidade, todos falsificados e em nome dos 4 ocupantes. Além disso, foram encontradas diversas notas fiscais de bens comprados em nome de terceiros, deixando claro que os documentos falsos eram utilizados para cometer golpes em Porto Velho (RO).

No interior do carro e nos pertences dos homens, os agentes também encontraram celulares, agendas, cartões de crédito e um perfurador de placa. O grupo foi preso em flagrante pelos crimes de associação criminosa e uso de documento falso, previstos, respectivamente, nos artigos 288 e 304 do Código Penal.