Começou na manhã desta sexta-feira, 20, ela seguirá até o dia 1º de março e terá como foco realizar ações integradas, com a finalidade de preservar vidas nesse período de grande movimentação nas rodovias federais rondonienses e de todo o país.

A Operação Rodovida 2019, de iniciativa do Governo Federal em integração com estados e municípios, foi lançada, nesta sexta (20), nas rodovias federais de todo o Brasil. Até o dia 1º de março, as ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se somarão às de diversos parceiros, com o objetivo de reduzir a violência no trânsito e os custos sociais dela decorrentes.

Em Rondônia, o lançamento oficial da operação foi às 9h, próximo ao trevo do Roque, no quilômetro 713 da BR-364, em Porto Velho (RO). Participaram do evento, além da PRF, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (SEMTRAN), o DETRAN, o Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) e a Agência de Regulação (AGERO).

Férias, festividades de Natal e Ano Novo e o Carnaval elevam consideravelmente o fluxo de veículos que circulam nas rodovias federais do estado. Com a maior movimentação, cresce também a possibilidade de ocorrência de acidentes, daí a necessidade de se buscar a integração, a fim de prevenir acidentes e coibir condutas que colaboram para a ocorrência desses.

Na capital rondoniense, o lançamento da operação consistiu em um comando de fiscalização de caráter eminentemente educativo, por meio da entrega de panfletos e brindes, bem como da orientação aos motoristas sobre a importância de que evitem condutas imprudentes na condução do seus veículos, colaborando, dessa forma, para que um trânsito mais pacífico se torne uma realidade no estado de Rondônia.