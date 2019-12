O fato ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 25, na Rua A, bairro Marcos freire, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, a Central de Operações da Polícia Militar (PM), recebeu informação que um homem havia pulado o muro de uma casa e estava dentro do imóvel para furtar. Porém, após a vítima gritar por socorro, o ladrão fugiu sem levar nada.

Contudo, assim que a polícia chegou ao local, a vítima narrou os fatos e passou as características do suspeito.

Em buscas pela região, os militares localizaram o suspeito, no qual foi reconhecido pelo irmão da vítima.

Entretanto, o suspeito identificado como Vanildo José dos Santos, de 26 anos, estava muito alterado e reagiu a prisão. Com isso, foi preciso usar da força física para contê-lo. Todavia, na reação do suspeito, um policial sofreu um corte no rosto, sendo necessário atendimento no Hospital Regional.

Vanildo foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentado ao delegado de plantão.