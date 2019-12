A Família Deiró, através da ONG “Por Um Dia Melhor” realizou a 10ª edição do Natal Solidário, em Vilhena.

Foram atendidas mais de 1.200 cartinhas das crianças que escreveram para Papai Noel. Este ano a ONG atendeu as escolas Luiz Eduardo Rover, Vilma Vieira e APAE, além de outras crianças que entregaram suas cartas diretamente na unidade da ONG.

Os presentes foram arrecadados junto à sociedade vilhenense, que não mediram esforços para contribuir com a causa. Todas as cartinhas foram atendidas conforme seus pedidos com brinquedos de qualidade. A promoção contou com apoio do Tribunal Regional do Trabalho, que participou da arrecadação dos presentes.

A diretora da ONG, Márcia Deiró, afirmou que não há nada mais importante que ajudar ao próximo e que se sentiu realizada com a felicidade das crianças ao receber os presentes que pediram. A entidade agradece ao apoio dos que contribuíram e ajudaram nas entregas.

