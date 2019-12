Os amantes da música que encantou multidões nos anos 90 e 2000 terão uma grande oportunidade de recordas os grandes sucessos nesta noite de quinta-feira, 26, na mais nova casa noturna de Vilhena, o Democrata Bar. O palco será dividido entre o cantor Verine e o DJ Raidy.

Com repertório focado no pop rock e na MPB daquela época, Verine promete apresentar ao público as grandes canções do período, enquanto DJ Raidy garante o melhor que rolava naqueles tempos nas pistas de dança do mundo afora. A qualidade dos artistas não deixa dúvida que o público terá uma grande noitada para começar a embalar o último final de semana do ano.

As apresentações começam a partir das 20 horas, e o couvert para o Mid Back custa apenas R$ 5,00. O Democrata Bar fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bem na esquina do semáforo.