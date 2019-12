Em mensagem encaminhada ao Extra de Rondônia neste último final de semana do ano, o senador do Democratas, Marcos Rogério, encaminhou empenho de quase dez milhões de reais junto ao Ministério da Saúde, verba que será aplicada para início das obras do novo hospital de Vilhena.

O senador afirmou que a ação teve apoio do titular do Ministério, que é seu correligionário. Ele também declarou que a meta é conseguir empenhar recursos todos os anos a partir de agora até o final do empreendimento, para que a obra não sofra interrupções.

Segundo Marcos Rogério a conquista estabelecerá um novo patamar de qualidade para o sistema de saúde de Vilhena e região. “É um avanço considerável para a população não só de Vilhena, como também de todas as cidades que dependem do sistema de saúde deste município, e estamos cumprindo com nossa função junto ao governo federal para assegurar que os investimentos necessários para que isso aconteça sejam garantidos”, disse o senador, arrematando que esta é a melhor notícia que poderia dar aos vilhenenses neste final de ano.