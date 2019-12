O deputado estadual Cirone Deiró (PODE) comemorou com a comunidade de Cacoal mais uma conquista através de seu mandato antes da virada do ano.

Foi inaugurada a Casa da Gestante do Município, projeto que estava inconcluso há três anos, mas graças a ação do parlamentar finalmente foi concluída.

De acordo com o deputado, a obra havia iniciado com recursos federais, mas acabou sendo paralisada, o que além de deixar de atender a demanda social ainda correspondia a prejuízo financeiro. “Tínhamos que tomar providências, principalmente após pedido da prefeita Glaucione Rodrigues (MDB), e através de emenda garantimos as verbas para a conclusão do empreendimento”, explicou o deputado.

A inauguração aconteceu dias atrás, e a Casa da Gestante está pronta e equipada para acolher futuras mamães, que terão abrigo, conforto e plena atenção durante toda a gestação, inclusive após o parto.