Usando técnicas de defesa pessoal, um sargento da Polícia Militar matou, com as próprias mãos, um cão da raça pit bull no final da tarde desta terça-feira, 31, em Vilhena. O fato aconteceu Rua 8502, 470, no bairro Assossete.

O animal, conforme as denúncias, apresentava risco aos moradores daquela região e até atacou outro policial. O dono do cachorro, identificado como Izaias de Paula, de 55 anos, foi preso.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O) registrado na Unisp, uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer no endereço citado, onde os vizinhos relataram que Izaias estaria nervoso na rua e o seu animal da raça pitbull vive assustando todas as pessoas que passam pelo local.

Narra o B.O que nesta terça-feira, 31, Izaias discutiu com outro homem na rua, ameaçando soltar o animal para atacá-lo, mas este o prendeu no quintal.

Os PMs, o cabo Rizo e o sargento Damasceno, atenderam a ocorrência e foram até a casa de Izaias. Os policiais afirmam que, ao tentar dialogar, o dono e apresentou agressivo, desacatando-os, falando que tinham que respeitá-lo porque ele era parente de delegado, já teria batido num tenente e não tinha medo de ninguém.

O B.O informa que Izaias abrir o portão da casa gritando e falando que iria cortar todos os vizinhos no tesado e que iriam ver com quem estavam falando. Neste momento, o cachorro escapou do quintal vindo a atacar CB PM Rizo, onde este, para se defender, efetuou um disparo de calibre 12, mas não atingindo o animal, perdeu logo o equilíbrio e caiu ao solo, onde o animal pulou novamente em seu rosto no intuito de mordê-lo.

Foi quando o sargento Damasceno, no ato rápido, conseguiu agarrar e matar o animal usando de técnica de defesa pessoal, via estrangulamento de nome “mata leão”.

Após o fato, o dono ficou mais nervoso e, dizendo que iria matar todo mundo, se apoderou de um pedaço de pau e tentou agredir os populares que ali passava.

Diante do fato foi preciso usar de técnicas policiais para conter o ânimo de Izaias, que foi algemado e preso.

Ainda, aos policiais, os vizinhos relataram que o dono treinava o animal para o ataque e que ficava constantemente solto na rua, representando um risco grande para quem passava e vive nas proximidades.

Os policiais Informaram que durante a confecção da documentação, Izaias se debatia na cela causando lesões.