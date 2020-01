As primeiras informações dão conta que na manhã deste domingo, 5, um policial rodoviário federal, identificado como José Klesio Carias de Freitas, de 35 anos, foi encontrado sem vida, dentro do apartamento que ele morava, na Rua Daltoé, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender o caso, e depois de confirmar o fato, acionou a Polícia Técnico Cientifica (Politec), onde após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para a funerária de plantão fazer a remoção.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com a instituição, na qual foi informada que após os familiares serem avisados do ocorrido, uma nota oficial seria emitida para imprensa através da Assessoria.