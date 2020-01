O presidente da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Vilhena/RO ROBERTINHO ALVES DA SILVA, convoca a todos os associados para uma ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que acontecerá no dia 09 de janeiro de 2020 às 19:30 horas no salão de festas do clube para tratar dos assuntos abaixo:

– Apresentação dos trabalhos realizados em 2019;

– Apresentação das receitas e despesas referentes ao ano de 2019 para apreciação e aprovação/reprovação das mesmas;

– Apresentação do plano de ação para 2020;

– Alterações nas regras de ingresso ao clube;

– Alterações nas regras de reservas dos quiosques;

Vilhena/RO, 04 de janeiro de 2020