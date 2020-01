Em visita ao Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira 07, o presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), contestou os argumentos usados pelo advogado Carlos França, que no final de semana declarou ao site que a aclamada austeridade financeira do Legislativo seria demagógica *(leia AQUI).

O presidente sustentou sua crítica usando o mesmo exemplo do advogado, fazendo comparações entre o primeiro triênio da legislatura passado com o mesmo período da atual.

“Ele não sabe nem fazer contas. Pois bem, naquela gestão houve mesmo devolução de recursos ao Executivo, mas o total é equivalente a 0,75% do repasse recebido, enquanto nós devolvemos em dezembro 8% do que havíamos recebido. Só aí dá para se avaliar a exata dimensão do que esta legislatura foi capaz de fazer graças à política de contenção de gastos e uso apropriado das verbas”, argumenta.

Além disso, Macedo falou que nesta gestão o Poder Legislativo fez investimentos de tal forma que não há sequer como comparar com as anteriores.

“Fizemos uma reforma com ampliação do prédio da Câmara criando uma estrutura que vai durar décadas, reestruturamos toda parte de equipamentos para os servidores desempenharem suas funções com qualidade, além de aumentar os rendimentos dos servidores e renovar a frota de veículos utilizados no desempenho dos trabalhos da casa”, enumera.

Para o presidente, as críticas proferidas por Carlos França são frutos de “politicagem porca” e sem fundamentos, motivadas por interesses alheios ao público, pois apoia um pré-candidato a vereador e invés de trabalhar para eleger quem pretende prefere trabalhar em outro sentido, denegrindo a atual legislatura.

Ronildo prosseguiu dizendo que este tipo de situação não impede os vereadores de Vilhena a continuar trabalhando firme na busca de soluções às demandas do Município, e termina dando uma alfinetada no oponente: “Eu só gostaria de saber como é que este advogado, na condição de procurador da Câmara na legislatura anterior, encerrou sua participação com sete vereadores na cadeia, incluindo o presidente daquela época, que o havia colocado no cargo”.