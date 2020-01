Mais um furto de bicicleta avaliada acima de R$ 1,5 mil é registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

Conforme consta em Boletim de Ocorrência (BO), L.F.C., de 34 anos, procurou a Unisp por volta das 12h30, de quinta-feira, 9, e contou que furtaram uma bicicleta da marca Lotus, Aro 29, de cor cinza/vermelho, nº de série K1196739.

Ainda de acordo com o BO, a bicicleta estava no quintal da residência, e que não houve arrombamento do portão, quem furtou a bike provavelmente pulou o muro dos fundos do imóvel, na qual tem um terreno baldio.